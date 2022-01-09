Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

VATAN SAĞ OLSUN!

Oğlunun onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen baba Ulupınar, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar, 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar. Benim sizden isteğim canım oğluma, kıymetli oğluma haklarınızı helal etmeniz. Benim çınarımdı. Annesi, kardeşleri, yeğenleri hepimiz dimdik ayakta olacağız. Geride iki tane daha çınarım var. Teröristleri lanetliyorum. Vatan sağolsun" dedi.