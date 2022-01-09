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Haberler Galeri Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

Mersinli şehit er Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar, helallik için son bir kez baba ocağına getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşmayla yürekleri sızlattı.. Şehidin naaşının başında yaptığı duygu yüklü konuşma sonrası cenazede bulunanlar gözyaşları tutmakta güçlük yaşadı. Baba Ulupınar'ın şehit evladı için helallik istediği anlar ise yürekleri dağladı.

İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 23:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 23:15
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Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

Mersinli şehit er Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar, helallik için son kez baba ocağına getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşmayla yürekleri dağladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar (22), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

Hükümet Konağı önündeki cenaze töreni öncesi şehidin naaşı son kez helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları ve komşuları tabut başında gözyaşı dökerken, baba Nebi Ulupınar'ın evladının Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı.

DUYGULANDIRAN İSTEK

Şehit babasının oğlu için helallik istediği o anlar ise adeta boğazlar düğümlendi.

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Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

VATAN SAĞ OLSUN!

Oğlunun onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen baba Ulupınar, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar, 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar. Benim sizden isteğim canım oğluma, kıymetli oğluma haklarınızı helal etmeniz. Benim çınarımdı. Annesi, kardeşleri, yeğenleri hepimiz dimdik ayakta olacağız. Geride iki tane daha çınarım var. Teröristleri lanetliyorum. Vatan sağolsun" dedi.

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Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun

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Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun