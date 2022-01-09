09 Ocak 2022, Pazar
Şehit babasından cenazede duygulandıran istek | Şehit evlada gurur dolu veda: Vatan sağ olsun
Mersinli şehit er Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar, helallik için son bir kez baba ocağına getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşmayla yürekleri sızlattı.. Şehidin naaşının başında yaptığı duygu yüklü konuşma sonrası cenazede bulunanlar gözyaşları tutmakta güçlük yaşadı. Baba Ulupınar'ın şehit evladı için helallik istediği anlar ise yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 09.01.2022 23:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 23:15
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