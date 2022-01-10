Çektiği film yüzünden hayatını kaybediyordu! Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı! Milyoner'de üzen Cüneyt Arkın yanıtı...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programa 50 bin TL değerindeki filmler hakkındaki soru damga vurdu. Yarışmacı çift cevap hakkını kullanması rağmen doğru yanıtı veremeyince yarışmadan elenerek 30 bin değerindeki çeki almaya hak kazandı. İşte çok sayıda kişiyi düşündüren sorunun doğru yanıtı...