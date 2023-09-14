Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız! İşte yaşadığınız yerin eski adı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki bazı şehirlerin ve ilçelerin isimleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, genellikle tarihî, kültürel ve siyasi nedenlerle gerçekleşmiştir. Örneğin, Türkiye'nin başkenti olan İstanbul, 1930 yılında resmi olarak Konstantinopolis'ten İstanbul olarak adlandırılmıştır. Aynı şekilde Eskişehir, önceki adıyla Dorylaion'dan modern adı olan Eskişehir'e dönüşmüştür. İşte ilk defa göreceğniz o liste...