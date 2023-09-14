14 Eylül 2023, Perşembe
Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız! İşte yaşadığınız yerin eski adı...
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da birçok il ve ilçenin isimleri zaman içinde değişime uğradı. Bu değişim, coğrafi, kültürel ve siyasi faktörlere bağlı olarak gerçekleşti. Özellikle Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi farklı dillerin etkisiyle şehirlerin ve ilçelerin isimleri farklılaştı. İşte yaşadığınız yerin eski adı...
Giriş Tarihi: 14.09.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 09:08
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