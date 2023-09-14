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Haberler Galeri Atina'daki Barış Boyun'un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

Atina'daki Barış Boyun'un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

Yunanistan'da öldürülen 6 kişinin infazının geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen çifte cinayetle bağlantılı olabileceği iddia edildi. Fransa'nın Chatonnay bölgesinde öldürülen 2 Türk vatandaşının üzerinden sahte Bulgar kimliği çıkmıştı. Fransız basını çifte cinayette Barış Boyun liderliğindeki Dalton çetesinin parmağı olabileceğine dikkat çekmişti. Atina'da infaz edilen ve Barış Boyun'un adamları olduğu belirtilen 6 kişinin, Fransız pasaportlarıyla İtalya'ya Barış Boyun'un yanına gitmeyi planladıkları iddia edildi. Yunan polisinin istihbaratına göre ise saldırı öncesi çete elemanlarına "Oradan kaçın" şeklinde bir mesaj geldiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 08:54
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Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Artemida Banliyösünde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişinin öldürülmesi olayının perde arkasında mafya hesaplaşması olduğu öne sürüldü. İddialara göre; önceki gün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda Abdurrahman T, Ozan K.T, Doruk B, Barış Ç, Burak T. ve Ömer K. yaşamını yitirdi. Yunan Polisi olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

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Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre olayın yaşandığı noktada ve çevresinde yapılan ilk incelemelerde 9 milimetre çapında 55 boş kovan bulundu. Yunanistan medyası da olayı "Mafya Hesaplaşması" veya "Uyuşturucu Hesaplaşması" başlığıyla duyurdu.

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Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

ALMANYA PLAKALI MAVİ ARAÇ
Saldırıda ölen kişilerden bazılarının, Türkiye'de de çoğu motosikletli olan bir dizi silahlı saldırıya karışan ve İtalya'da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu ileri sürülürken, olay yerinden Almanya plakalı mavi renkli ve bantla üzerine sahte plaka tutturulmuş bir araçla kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

ÇİFTE PASAPORTLARI VARMIŞ
Yunan Polisinin ulaştığı ilk bilgilere göre saldırı, takipli ve pusuyla gerçekleşti. Saldırının yapıldığı araçta yapılan ilk detaylı incelemelerde silah veya uyuşturucu bulunmadı. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı ve saldırganların açık kimlikleri belirlendi. Saldırıda öldürülenlerden birinin geçmişte yasa dışı yollarla Yunanistan'a giriş yaparken yakalandığı da belirlendi. Saldırganların Türk olduğu ve bazı saldırganlarda Portekiz ve Fransa olmak üzere çifte pasaport bulunduğu belirtildi. Pasaportların gerçek olup olmadığına yönelik inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganlardan birinin geçmişte Yunanistan'da tutuklandığı fakat serbest kaldığı da öne sürüldü.

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Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

BARIŞ BOYUN'UN ADAMLARI
Cinayete kurban gidenlerden 3 kişinin Kırmızı Bülten'le aranan İtalya'daki suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre; o şüphelilerin suç kayıtları arasında Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmaktan da aranma kararı bulunuyor.