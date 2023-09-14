Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

ÇİFTE PASAPORTLARI VARMIŞ

Yunan Polisinin ulaştığı ilk bilgilere göre saldırı, takipli ve pusuyla gerçekleşti. Saldırının yapıldığı araçta yapılan ilk detaylı incelemelerde silah veya uyuşturucu bulunmadı. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı ve saldırganların açık kimlikleri belirlendi. Saldırıda öldürülenlerden birinin geçmişte yasa dışı yollarla Yunanistan'a giriş yaparken yakalandığı da belirlendi. Saldırganların Türk olduğu ve bazı saldırganlarda Portekiz ve Fransa olmak üzere çifte pasaport bulunduğu belirtildi. Pasaportların gerçek olup olmadığına yönelik inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganlardan birinin geçmişte Yunanistan'da tutuklandığı fakat serbest kaldığı da öne sürüldü.