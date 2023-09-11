HaberlerGaleriSedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD'li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!
Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD'li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!
Mersin'de bulunan Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li Mark Dickey, kurtarma çalışmalarında son 400 metreye ulaştırıldı. Sedye ile adam adım gün yüzüne çıkartılan Dickey'in en geç salı akşam saatlerinde mağaradan çıkışı bekleniyor.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 14:13Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 14:21