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Haberler Galeri Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD'li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD'li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

Mersin'de bulunan Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li Mark Dickey, kurtarma çalışmalarında son 400 metreye ulaştırıldı. Sedye ile adam adım gün yüzüne çıkartılan Dickey'in en geç salı akşam saatlerinde mağaradan çıkışı bekleniyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 14:21
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Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD’li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

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Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD’li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

Dickey'in ekip arkadaşlarından biri, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki 7-10 saat arasındaki mesafedeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti.

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Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD’li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililere yardım talebinde bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD’li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

Bölgeye Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan kurtarma ekipleri gönderildi. ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nun deneyimli eğitmeni olan Dickey'e 4 Eylül'de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı.

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Sedye ile adım adım gün yüzüne çıkartılıyor! ABD’li Mark Dickey için Morca Mağarası’nda son 400 metre!

1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı.