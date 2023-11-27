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Seçil Erzan'a "Hayırlı olsun" mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

Seçil Erzan'ın futbol dünyası başta olmak üzere onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı olayın soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davada mağdur olarak ifade veren Nurettin Gözaçan, yeni şubesine atanan Erzan'a "hayırlı olsun" mesajı attıktan sonra 500 bin dolarını kaptırdığını öne sürdü. Gözaçan, bankaya gittiğinde kapının önünde Arda Turan ile Erzan'ı gördüğünü ve kendisinde güven hissi oluştuğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 18:49
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Seçil Erzan’a Hayırlı olsun mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

Seçil Erzan iddialara göre o ismi de dolandırdı. Türkiye'nin konuştuğu davada çarpıcı detaylara ulaşıldı. "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasında müşteki olarak yer alan Nurettin Gözaçan, sanık Seçil Erzan tarafından 500 bin dolar dolandırıldığını öne sürdü.

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Seçil Erzan’a Hayırlı olsun mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, dolandırıcılık olayına ilişkin ayrıntı ve ifadelere yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Nurettin Gözaçan, geçen yılın Aralık ayında emekli olduktan sonra bankanın maaş promosyonları konusunu görüşmek üzere özel bir bankanın Florya şubesini aradığını belirterek, sanık Erzan'ın burada görevinin sonlandığını ve Levent Şubesi'ne tayin olduğunu öğrendiğini aktardı.

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Seçil Erzan’a Hayırlı olsun mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

Müşteki Gözaçan, geçmişteki iletişimlerine dayanarak Erzan'a "Hayırlı olsun" mesajı attığını ifade ederek, mesajına yaklaşık 10 gün sonra dönüş yapan Erzan'ın kendisini arayarak "bankalarında zengin ve tanınmış ünlü kişilerin yatırım yaptığı özel bir fon" olduğundan söz ettiğini anlattı.

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Seçil Erzan’a Hayırlı olsun mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

Müşteki Gözaçan, Erzan'ın kendilerini ikna etmesi sonucu 292 bin doları sanığın odasında teslim ettiklerini belirterek, sanığın da bunun üzerine A4 kağıdı üzerine "fon katılım kodu"yla birlikte kaşeli resmi belge niteliğinde olduğunu düşündükleri bir kağıdı teslim ettiğini kaydetti.

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Seçil Erzan’a Hayırlı olsun mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

Bunun üzerine yaklaşık bir hafta sonra yine bankaya giderek sanığa 208 bin dolar daha teslim ettiklerini anlatan Gözaçan, Seçil Erzan'la aralarında yaptıkları vade anlaşmasının 17 Mart 2023'te dolduğunu aktardı.