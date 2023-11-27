Seçil Erzan'a "Hayırlı olsun" mesajı attı 500 bin dolar kaptırdı! Arda Turan detayı: Güven hissi oluştu

Seçil Erzan'ın futbol dünyası başta olmak üzere onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı olayın soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davada mağdur olarak ifade veren Nurettin Gözaçan, yeni şubesine atanan Erzan'a "hayırlı olsun" mesajı attıktan sonra 500 bin dolarını kaptırdığını öne sürdü. Gözaçan, bankaya gittiğinde kapının önünde Arda Turan ile Erzan'ı gördüğünü ve kendisinde güven hissi oluştuğunu söyledi.