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Haberler Galeri İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

Son dakika haberi | İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 28 Kasım 2023 Salı günü birçok mahalle ve ilçede elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kesinti yapılacak saat ve bölgeler tek tek açıklandı. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak yerler...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 21:36
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İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

Kış aylarıyla birlikte elektrik sistemlerine yönelik bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 28 Kasım 2023 Salı günü İstanbul'un 17 ilçesinde yine elektrik kesintileri yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

Bazı ilçelerde yaşanacak kesintiler saatler alacak.

İşte 28 Kasım tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

ARNAVUTKÖY

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İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

ARNAVUTKÖY

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İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı

ARNAVUTKÖY