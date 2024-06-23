İstanbul Bahçelievler’de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

"VALLAHİ BANA SALDIRMADI"

Darbedilen baba Zeyni Başaran, "Biz evde annesiyle kavga ettik. O da bana, 'Sen niye burada yatıyorsun' dedi. Ben burada bankta uzanmıştım. 'Bana eve gel' diyordu. Ben eve gitmeyi istemiyordum. Aramızda başka bir mesele yok. Bana, 'Burada yatıyorsun, beni rezil ediyorsun' diyordu. Eve gidiyorum bir türlü, burada yatıyorum bir türlü. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Vallahi bana saldırmadı" dedi ve oğlunun kendisini darbetmediğini iddia etti.