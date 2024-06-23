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İstanbul Bahçelievler'de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

İstanbul Bahçelievler'de yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi. İddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan ve yaklaşık bir haftadır sokakta yaşayan 57 yaşındaki felçli Zeyni Başaran, kendisini eve götürmek isteyen oğlu Ferhat Başaran tarafından darbedildi. Baba Zeyni Başaran eve gitmek istemediğini belirterek, oğlunun kendisine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Oğlunun babasına yumruk attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 23.06.2024 13:18 Güncelleme: 23.06.2024 13:25
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İstanbul Bahçelievler’de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre 57 yaşındaki Zeyni Başaran, yaklaşık bir hafta önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılarak sokakta yaşamaya başladı. Geceleri bir otobüs durağında uyuyan Başaran'ın sokakta kalmasından ve arkadaşlarının babasını o şekilde görmesinden rahatsız olan Ferhat Başaran, konuşmak üzere babasının yanına gitti.

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İstanbul Bahçelievler’de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

Babasını tüm çabalarına rağmen eve götürmeye ikna edemeyen Ferhat Başaran, bu duruma sert tepki gösterdi. Başaran vücudunun yarısı felçli olan babasını yumruklamaya ve elindeki bastonla vurmaya başladı. Baba Başaran'ın yardım çığlıklarını ve oğlunun bağrışlarını duyan vatandaşlar ise camlara çıkarak tepki gösterdi.

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İstanbul Bahçelievler’de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

Tüm tepkilere rağmen Ferhat Başaran ikna olmayınca vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekiplerinin, baba Zeyni Başaran'ın şikayetçi olmaması üzerine herhangi bir işlem yapmadan ayrıldığı iddia edildi.

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İstanbul Bahçelievler’de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

Ferhat Başaran ise tüm çabalarına rağmen babasının gelmemesi üzerine olay yerini terk etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Bahçelievler’de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

"VALLAHİ BANA SALDIRMADI"

Darbedilen baba Zeyni Başaran, "Biz evde annesiyle kavga ettik. O da bana, 'Sen niye burada yatıyorsun' dedi. Ben burada bankta uzanmıştım. 'Bana eve gel' diyordu. Ben eve gitmeyi istemiyordum. Aramızda başka bir mesele yok. Bana, 'Burada yatıyorsun, beni rezil ediyorsun' diyordu. Eve gidiyorum bir türlü, burada yatıyorum bir türlü. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Vallahi bana saldırmadı" dedi ve oğlunun kendisini darbetmediğini iddia etti.