Seçil Erzan davasında inceleme tamamlandı! İmzalar kime ait? | Selçuk İnan detayı...

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Öztürk'ün sözde imzasının kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz netlik kazanmazken, davanın bir sonraki duruşmasında bu imzanın kim tarafından atıldığının Erzan'a sorulacağı öğrenildi.