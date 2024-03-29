Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?

Resim, yüzen bir buz tabakasının üzerinde mahsur kalan bir kutup ayısı ve beş penguenden oluşuyor. Ancak her şey göründüğü kadar basit değildir. Görüntüde bir hata var ve bunu çözmek için aklınızı kullanmanız gerekiyor. Ancak buz devrilmeden önce sadece 5 saniyeniz var.

Bakalım ne kadar akıllısın.

Artık süreniz başlıyor.

Tik tak…

Tik tak…

Süre doldu. Aşağıdaki cevabı kontrol edin.