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İstanbul Bağcılar'da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, tartıştığı imamı okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben 3 harflilerle görüşüyorum" dediği öne sürülmüştü. Saldırganın camiden çıkıp evine ok almaya gittiği anlar ve sokakta ok ile yürüdüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 10:54 Güncelleme: 26.07.2024 11:01
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İstanbul Bağcılar’da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

Bağcılar Necattin Camii'nde önceki gün meydana gelen olayda Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartışmıştı.

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İstanbul Bağcılar’da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

Tartışmanın ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra geri gelerek namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu okla yaralamıştı.

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İstanbul Bağcılar’da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

Hastaneye kaldırılan imam Dursun Kuru'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken şüpheli Muhammet F.G. gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Bağcılar’da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Muhammet F.G. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İstanbul Bağcılar’da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

Şüpheli şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.