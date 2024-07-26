İstanbul Bağcılar'da imamı okla vurmuştu! İşte saldırganın son görüntüsü | Evinden oku alıp böyle gitmiş

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, tartıştığı imamı okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben 3 harflilerle görüşüyorum" dediği öne sürülmüştü. Saldırganın camiden çıkıp evine ok almaya gittiği anlar ve sokakta ok ile yürüdüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr Giriş: 26.07.2024 10:54 Güncelleme: 26.07.2024 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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