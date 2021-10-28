Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Türkiye Giresun'da öldürülerek dereye atılan minik İkranur Tirsi'yi Müge Anlı ile duymuştu. Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Öldürülen minik İkranur Tirsi'nin halası ve amcası yargılandı. Türkiye'yi yasa boğan İkranur cinayetinde öz amca ve hala için karar verildi.