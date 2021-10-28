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Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Türkiye Giresun'da öldürülerek dereye atılan minik İkranur Tirsi'yi Müge Anlı ile duymuştu. Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Öldürülen minik İkranur Tirsi'nin halası ve amcası yargılandı. Türkiye'yi yasa boğan İkranur cinayetinde öz amca ve hala için karar verildi.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:47
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Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Türkiye'nin ATV ekranlarında Müge Anlı ile duyduğu İkranur Tirsi cinayetinde gerçekler ortaya çıktı. Giresun Bulancak'ta 16 ay önce öldürülerek dereye atılan minik İkranur Tirsi'nin davasında karar verildi.

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Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu.

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Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Sürdürülen soruşturma kapsamında 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklardan amca S.T. tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'ndan, halası A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde flaş gelişme! Amca ve hala için karar verildi

Mahkeme heyeti tarafından sanıklara haklarındaki iddianame kendilerine okunurken, sanıkların ilk savunmaları da alındı.