30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı

Vaka haberlerinin birbiri ardına son dakika olarak düştüğü Koronavirüs konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar İstanbul Havalimanı'nda 10 binin üzerinde maske satıldı. İşte Koronavirüs tedbiri için maske alan yolcuların görüntülendiği o anlar...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 10:58
  • 1
  • 23
Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı

Dünyaya korku salan Koronavirüs konusunda hem yeni gelişmeler yaşanıyor. Hem de virüsün henüz ulaşmadığı ülkelerde tedbir amaçlı birçok adım atılıyor. Bunun yanısıra en büyük korku da sık yolculuk yapan ve havalimanlarında olası hastalarla aynı ortamı paylaşma riski taşıyan yolcularda görülüyor. Yolcular kendi tedbirlerini almak için eczanelere başvurmaya başladı. İstanbul Havalimanı da bunlardan biri...

  • 2
  • 23
Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi

  • 3
  • 23
Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı

BİRÇOK ÖNLEM ALINDI

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.

  • 4
  • 23
Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı

"YOLCULAR KUTU KUTU MASKE ALIYOR"

Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, "Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar.

  • 5
  • 23
Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı

10 BİNİN ÜZERİNDE MASKE SATILDI

Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı.