BİZE ULAŞIN
Kutu kutu alıyorlar! Satışlar patladı
Vaka haberlerinin birbiri ardına son dakika olarak düştüğü Koronavirüs konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar İstanbul Havalimanı'nda 10 binin üzerinde maske satıldı. İşte Koronavirüs tedbiri için maske alan yolcuların görüntülendiği o anlar...
Giriş Tarihi: 30.01.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 10:58
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23