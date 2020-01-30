Patrondan çalışanlarına cinsel taciz!

Z.D. ifadesinde, "Bana sık sık, 'Çok güzelsin, çekici bir kadınsın' diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp'tan 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin' şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti" dedi.