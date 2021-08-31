Köpekten korkan kedi tırmanarak bir esnafın kafasına çıktı! İşte görenleri güldüren o anlar

"HERKESİN KAFASINA TALİH KUŞU KONAR, BANA KEDİ KONDU"

3 çocuk babası Kazdal "Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu, onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm. Ben şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu" dedi.