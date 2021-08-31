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Köpekten korkan kedi tırmanarak bir esnafın kafasına çıktı! İşte görenleri güldüren o anlar
Sultangazi'de köpekten kaçan sokak kedisi, marketin önünde duran Yunus Kazdal'ın üzerine tırmanarak kafasına çıktı. Şaşıran Kazdal, kediyi kafasında taşıyarak markette bulunan dolabın üzerine bıraktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:44Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:45