Şartlar kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Her gün binlerce kişi, tapu dairelerinde miras paylaşımıyla ilgili işlemler için bir araya geliyor. Bu işlemlerin çoğunu ise genellikle kardeşler gerçekleştiriyor. Ancak son zamanlarda, tapu dairelerinde gerçekleşen işlemlerde ve miras paylaşımında önemli değişiklikler meydana geldi. Bu değişiklikler, tapu devir işlemlerini daha da kolaylaştırdı ve süreci daha hızlı ve sorunsuz hale getirdi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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