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Şartlar kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Her gün binlerce kişi, tapu dairelerinde miras paylaşımıyla ilgili işlemler için bir araya geliyor. Bu işlemlerin çoğunu ise genellikle kardeşler gerçekleştiriyor. Ancak son zamanlarda, tapu dairelerinde gerçekleşen işlemlerde ve miras paylaşımında önemli değişiklikler meydana geldi. Bu değişiklikler, tapu devir işlemlerini daha da kolaylaştırdı ve süreci daha hızlı ve sorunsuz hale getirdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:46
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Şartlar Kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Kardeşler arası miras paylaşımında büyük değişiklik! Noter zorunluluğu kalktı, işlemler hızlandı. Her gün, binlerce kişi tapu dairelerinde miras paylaşımıyla ilgili işlem yapıyor. Özellikle kardeşler arasında gerçekleşen bu işlemler, son yapılan düzenlemelerle çok daha basit ve hızlı hale geldi. İşte bu değişikliklerin detayları...

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Şartlar Kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Tapu Dairelerindeki Yeni Düzenlemeler

Yeni düzenlemelerle tapu devri süreçleri, özellikle kardeşler arasında, daha az karmaşık hale geldi. Artık, noter huzurunda gerçekleştirilmesi gereken pek çok işlem için yalnızca yazılı bir sözleşme yeterli.

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Şartlar Kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Noter Zorunluluğunun Kaldırılması

Önceki düzenlemelere göre, miras kalan taşınmazların devri için noter onayı şarttı. Ancak yapılan yeni değişiklikle, bu zorunluluk tamamen ortadan kalktı. Bu zaman ve maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

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Şartlar Kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Miras Paylaşımında Hız ve Basitlik

Yazılı sözleşme ile taşınmazların paylaşılması, işlemleri oldukça hızlandırdı ve basitleştirdi. Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar bu sayede daha hızlı çözüme kavuşuyor.

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Şartlar Kaldırıldı, artık daha kolay! Kardeşler arasında miras paylaşımında yeni düzenleme

Buna rağmen, hisseli tapu devir işlemlerinde tüm hissedarların mutabakatı gerekiyor. Bu, özellikle büyük ailelerde zaman alıcı olabiliyor.