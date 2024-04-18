18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı'ya ulaştı! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Dilara'nın babası kim?

Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı'ya ulaştı! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Dilara'nın babası kim?

Metin Akpınar'ın kayıt dışı olduğu ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da medya dünyasından" açıklaması sonrası ortalık sarsılmış ve ilgili kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Dündar, kendisi hakkında açılan babalık davasını doğrularken iddiayı Adli Tıp Kurumu raporu ile yalanladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara Gülatan açıklamalarda bulundu. Kardeşler, kayıp anne Suphiye Orancı'yı ararken; Müge Anlı o isme ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 13:18
  • 1
  • 48
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı’ya ulaştı! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Flaş iddialar...

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

  • 2
  • 48
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı’ya ulaştı! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Flaş iddialar...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatanın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gültatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu. Dilara'nın hikayesine ulaşıldı.

  • 3
  • 48
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı’ya ulaştı! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Flaş iddialar...

2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ
Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.

  • 4
  • 48
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı’ya ulaştı! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Flaş iddialar...

ABLASI DA BULUNDU
Kardeşlerden en büyüğü olan Songül isimle genç kadına da ulaşıldı.

  • 5
  • 48
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı’ya ulaştı! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Flaş iddialar...

Kardeşlerden Songül'e ulaştı. Çocukluk resimlerinde Songül'ün o zaman 4 yaşında olduğunu biliniyor.