Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı'ya ulaştı! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Dilara'nın babası kim?

2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.