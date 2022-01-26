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Haberler Galeri Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! 'Dur gelme dedim ama...'

Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! 'Dur gelme dedim ama...'

İstanbul Sarıyer'de buzlanan yolda kayan taksi bahçe duvarına çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi ve tuz kamyonu da önlerindeki araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Taksi şoförü Umut Gökçek, "Yukarıdan aşağı kaydık, ikinci arabanın durduğu yerde benim araba asılı kaldı. Oradan kurtarmaya çalıştım. Beş dakika sonra ikinci araba geldi. Koşa koşa aşağıdan yukarı kaçtım. 'Dur gelme abi' dedim. Abi sağ olsun dinlemedi. 'Ben bu yoldan inerim' dedi. Bindi arabaya, arabaya binmesiyle gelip kayması bir oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 16:33
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Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! ’Dur gelme dedim ama...’

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre 34 TKB 89 plakalı taksinin şoförü Umut Gökçek, kar yağışının ardından buz pistine dönen yolda yokuş aşağı inmek isterken taksi kaymaya başladı.

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Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! ’Dur gelme dedim ama...’

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre 34 TKB 89 plakalı taksinin şoförü Umut Gökçek, kar yağışının ardından buz pistine dönen yolda yokuş aşağı inmek isterken taksi kaymaya başladı.

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Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! ’Dur gelme dedim ama...’

Taksi yoldan çıkarak bir apartmana ait bahçe duvarına çarparak durabildi. O sırada arkadan başka bir taksinin geldiğini fark eden Gökçek, yolun başına giderek yokuştan aşağı inmek isteyen 34 TJD 20 plakalı taksinin şoförünü uyardı.

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Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! ’Dur gelme dedim ama...’

Ancak uyarılara kulak asmayan taksi şoförü yokuştan aşağı inmeye başladı. Yokuşa girince taksi kayarak diğer önündeki taksiye çarptı.

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Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! ’Dur gelme dedim ama...’

Haber verilmesi üzerine Sarıyer Belediyesi'ne ait tuzlama kamyonu yolu tuzlamak için sokağa geldi.