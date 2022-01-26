Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı! 'Dur gelme dedim ama...'

İstanbul Sarıyer'de buzlanan yolda kayan taksi bahçe duvarına çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi ve tuz kamyonu da önlerindeki araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Taksi şoförü Umut Gökçek, "Yukarıdan aşağı kaydık, ikinci arabanın durduğu yerde benim araba asılı kaldı. Oradan kurtarmaya çalıştım. Beş dakika sonra ikinci araba geldi. Koşa koşa aşağıdan yukarı kaçtım. 'Dur gelme abi' dedim. Abi sağ olsun dinlemedi. 'Ben bu yoldan inerim' dedi. Bindi arabaya, arabaya binmesiyle gelip kayması bir oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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