74 yaşındaki adamı yere yatırıp dövdü! Eski kiracının odunlu saldırısı kamerada

İstanbul Sarıyer'de eski kiracı ile 74 yaşındaki iş yeri sahibi arasında depo girişinin kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin A.'nın Taner Koz'u yere yatırıp odunla darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 8 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 17.45 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taner Koz, evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için Hüseyin A.'ya kiraya verdi. Koz, kiracısının uzun süre kira ödemediğini öne sürerek tahliye işlemi başlattı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İddiaya göre tahliye sonrası taraflar arasında husumet oluştu. Hüseyin A.'nın daha sonra eski deponun yanındaki başka bir alanı kiraladığı belirtildi. Ortak kullanım alanı olduğu ifade edilen depo girişinin açılması sırasında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hüseyin A.'nın, Taner Koz'un elindeki odunu aldığı ve yaşlı adamı yere yatırarak darbettiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

"BENİ BAĞIRTA BAĞIRTA DÖVDÜ" Darbedildiğini söyleyen Taner Koz, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı: "Beni yere yıktı. Bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim dedi." Koz ayrıca taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğunu öne sürerek, "Devamlı silah çekiyordu bana" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A. hakkında işlem başlatıldı. Yetkililer, taraflar arasında daha önceden de çeşitli dava ve soruşturmaların bulunduğunu belirtti. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin A.'nın 33, Taner Koz'un ise 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR Sarıyer'de eski kiracı saldırısı sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde yaşlı adamın yere düştüğü, daha sonra kendisini savunmak amacıyla taş attığı anlar da yer aldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, soruşturma kapsamında yeni delillerin değerlendirileceği öğrenildi.