Kars'ta mahalle arasına inen 2 boz ayı görüntülendi: Biri önden ilerleyip çevreyi kontrol etti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yerleşim yerine inen iki dev boz ayı, mahalle sokaklarında tur atarken görüntülendi. Ayılardan birinin çevreyi kolaçan ederek adeta "gözcülük" yapması, diğerinin ise arkasından salına salına ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıyan renkli anlara sahne oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması dikkat çekerken, bu kez mahalle arasında görülen 2 boz ayı vatandaşları şaşırttı.
Akşam saatlerinde mahalle içerisinde dolaşan iri cüsseli 2 boz ayıyı gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Görüntülerde 2 boz ayının mahalle arasında birlikte ilerlediği görülüyor. Ayılardan birinin önde giderek adeta "gözcülük" yaptığı, diğerinin ise birkaç metre geriden ağır adımlarla ve sallana sallana yoluna devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ayıların herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden yollarına devam ettikleri görülürken, 2 boz ayının mahalle içerisindeki yürüyüşü, Sarıkamış'ta yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.