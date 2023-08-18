Şapinuva'da tarihi keşif! Benzerlerinden çok farklı: 3500 yıl öncesine ait
Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında gösterilen Hitit İmparatorluğu'nun bir dönem başkenti de olan Şapinuva'da devam eden kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen hububat silosu bulundu. Bulunan silonun diğer benzerlerine göre farklı özellikler içerdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2023
10:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
10:48
Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na bir dönem başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan Şapinuva'da yürütülen arkeolojik kazılarda 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şapinuva ören yerindeki İşlikler Mahallesi olarak adlandırılan bölgede bulunarak gün yüzüne çıkarılan silo, doğal toprak içine yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Diğer Hitit kentlerindeki hububat silolarından farklı olarak toprağın içine oyularak inşa edilen silonun tabanında taş yerine toprak tercih edilirken hububatların nemlenmemesi için kanallar ve kanalların bağlandığı sızıntı kuyusu bulunuyor.
Şapinuva Kazı Başkanı Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, 2014 yılında Prof. Dr. Aygül Süel tarafından yürütülen kazı çalışmalarında iki ayrı işlik (atölye) yapısının çıkarıldığına dikkat çekerek, bu işliklerde Hitit dönemindeki maden teknolojisinin öğrenilmesi açısından işlik yapılarının önemli bir buluş olduğunu söyledi.
Bu keşifte bazı ayak körüklerinin bulunduğunu hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, körüklerin yanı sıra işlikte maden teknolojisinin önemli kanıtlarından potalar, kalıplar ve bazı madeni aletlerin bulunduğunu da dile getirdi.
Kutsal mekanların yer aldığı Ağılönü ve İdari yapı ile depoların bulunduğu Tepelerarası mevkisi olmak üzere ikiye ayrılan antik kentteki kazı çalışmalarının son yıllarda işliklerin de yer aldığı "G" alanı olarak adlandırılan Tepelerarası bölgesinde yapıldığını anlatan Kazı Başkanı İpek, "İşlik-1 yapısının batısındaki alanda çalışmalara devam ettik. Burasının işlikler mahallesi olarak adlandırılmasının nedeni birden fazla atölyenin bulunmasıydı.