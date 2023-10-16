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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

Kütahya'da 2018 yılında kendisinden 47 yaş küçük olan komşusunun kızına sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulunup, eve erotik film izlemeye davet eden 71 yaşındaki terzinin davetini kabul eden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağladıktan sonra sözlüsünü eve çağırdı. Yaşlı adam, Derya A.'nın sözlüsü tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:26
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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Osman Ceylantekin, komşusu ve aynı zamanda arkadaşının 24 yaşındaki kızı Derya A.'ya sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulundu.

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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

Çatı katında yaşayan terzi Ceylantekin, kendisinden 47 yaş küçük olan Derya A.'yı beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Bir süre sonra Derya A., Mustafa G. ile sözlendi, telefon numarasını da değiştirdi. Ancak Ceylantekin, Derya A.'nın yeni numarasını bularak sözlü ve mesajlı tacizlerine devam etti.

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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

FANTEZİ BAHANESİYLE ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI
Ceylantekin'in tacizlerine dayanamayan Derya A. durumu Mustafa G.'ye anlattı. Sözlüsüyle birlikte plan yapan Derya A., Ceylantekin'in erotik film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de Ceylantekin'in evine giden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek Ceylantekin'in ellerini ve kollarını bağladı. Daha sonra Derya A. sözlüsü Mustafa G.'yi eve aldı.

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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Mustafa G., 71 yaşındaki Ceyantekin'i 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Evde yalnız yaşayan Ceylantekin'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ceylantekin'in öldüğünü tespit etti.

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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Derya A. ve Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ceylantekin'in aynı apartmanda yaşayan sözlüsü Derya A.'ya sarkıntılık yaptığını, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları Ceylantekin'i bir anlık öfkesine yenilerek bıçakladığını itiraf etti.