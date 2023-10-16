Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu

Çatı katında yaşayan terzi Ceylantekin, kendisinden 47 yaş küçük olan Derya A.'yı beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Bir süre sonra Derya A., Mustafa G. ile sözlendi, telefon numarasını da değiştirdi. Ancak Ceylantekin, Derya A.'nın yeni numarasını bularak sözlü ve mesajlı tacizlerine devam etti.