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Sapık terziye kumpas! Komşusunun kızını eve davet etti canından oldu
Kütahya'da 2018 yılında kendisinden 47 yaş küçük olan komşusunun kızına sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulunup, eve erotik film izlemeye davet eden 71 yaşındaki terzinin davetini kabul eden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağladıktan sonra sözlüsünü eve çağırdı. Yaşlı adam, Derya A.'nın sözlüsü tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:26Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:26