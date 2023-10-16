Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! 74 gün sonra geri dönen Tina’daki değişim dikkat çekti

Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı. Ancak hiçbir ize ulaşamadı.