Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Güney Afrika'da kayda alınan görüntüler vahşi doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor. Bir leopara av olan impala, leopar, vahşi Afrika köpekleri ve sırtlanları birbirine düşürüyor. Önce leopardan ölümcül bir darbe yiyen impala daha sonra vahşi Afrika köpekleri tarafından parçalanıyor günün sonunda ise sırtlanlara yem oluyor. İşte dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 06.08.2021 02:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 02:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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