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Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Güney Afrika'da kayda alınan görüntüler vahşi doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor. Bir leopara av olan impala, leopar, vahşi Afrika köpekleri ve sırtlanları birbirine düşürüyor. Önce leopardan ölümcül bir darbe yiyen impala daha sonra vahşi Afrika köpekleri tarafından parçalanıyor günün sonunda ise sırtlanlara yem oluyor. İşte dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 06.08.2021 02:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 02:22
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Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!
Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Av ve avcı vahşi doğada her gün ödevini yerine getiriyor elbette.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!
Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Fakat bazen çok ilginç enstantaneler ortaya çıkabiliyor.

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Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!
Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Leopar tarafından avlanan, vahşi köpekler tarafından parçalanan ve sonunda sırtlanlara yem olan impala bunun en vurucu örneklerinden.

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Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!
Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

İşte o anlar...

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Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!
Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!