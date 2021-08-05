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Haberler Galeri BİM'de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli olacak? 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alırken, en çok dikkat çekenler arasında erişte ve makarna makinesi yer alıyor. Öte yandan dijital mutfak tartısı, ve birçok çeşit züccaciye ürünleri de müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 6 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 17:25
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BİM’de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel kampanyaları araştırıyor. Sizler için haftanın indirimli ürünlerini sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM’de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1 USB
• 2 HDMI
• Dahili uydu alıcısı

Saç Kesme Makinesi

• Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 3
  • 18
BİM’de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı süpürme ucu

Büyük Haşere Öldürücü

• Sivrisinek, kara sinek ve uçan böcekleri UV LED ışığıyla kendine çeker, yüksek voltaj ile çarpar.

Katlanır Kamp Sandalyesi

• 600 D Oxford kumaş
• Bardak koyma hazneli

  • 4
  • 18
BİM’de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

Mini El Fanı

• 3 Kademeli hız ayarı ile sessiz çalışabilme
• Standlı

Kapı Arkası Askılık

Karma Mandal

• Farklı renklerde

  • 5
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BİM’de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

Vantuzlu Banyo Paspası

Dikiş Seti 24'lü

• 24 farklı renkte iplik
• 3 dikiş iğnesi

Figürlü Sırt Çantası

Nakışlı Şapka Erkek Çocuk

• %100 pamuk
• 5-12 yaş