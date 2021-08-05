BİM'de cuma indirimleri: Erişte ve makarna makinesi dikkat çekiyor! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli olacak? 6 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alırken, en çok dikkat çekenler arasında erişte ve makarna makinesi yer alıyor. Öte yandan dijital mutfak tartısı, ve birçok çeşit züccaciye ürünleri de müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 6 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.08.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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