Kadıköy’de trafik polisi hayat kurtardı! O anlar kamerada

HAYATINI KURTARDI

Bunun üzerine çevredekilerden kalem ya da benzeri bir cisim istedi. Hurshıdbek Olımjonov'un nefes almakta zorluk çektiğini anlayan trafik polisi, kalem ve el yardımıyla sürücünün çenesini açtı. Polis, solunum yolunu tıkayan dilin pozisyonunu normale döndürdü. Böylece solunum yolundaki tıkanıklık giderilerek sürücünün nefes alması ve hayati fonksiyonlarının normale dönmesi sağlandı.