Kadıköy’de trafik polisi hayat kurtardı! O anlar kamerada
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hareket halindeyken dili boğazına kaçtığı için nefes alamayarak yere yığılan motosiklet şoförü Hurshıdbek Olımjonov'nun, hayatını yoldan geçen trafik polisi kurtardı. Trafik polisinin kalem yardımı ile yaptığı ilk müdahale ve sürücünün tekrar nefes aldığı anlar kameralara anbean kaydedildi.
Giriş Tarihi: 09.05.2022
15:43
Olay, geçen cumartesi günü öğle sularında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Hasanpaşa yönünde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 MD 4381 plakalı motosiklet şoförü Özbekistanlı Hurshıdbek Olımjonov, hareket halindeyken fenalık geçirdi.
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YERE YIĞILDI
Dili boğazına kaçtığı öğrenilen sürücü, motosikletten düşerek yere yığılırken, motosikleti de üzerine devrildi. Yerde yatan Hurshıdbek Olımjonov'u (32) gören sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi.
TRAFİK POLİSİ KALEMLE MÜDAHALE ETTİ Çevredekiler sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, bu sırada olay yerinden geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisi, olaya müdahale etti. İlk kontrolleri yapan trafik polisi, baygın yatan sürücünün nabzının zayıf olduğunu, göz bebeklerinin kaydığını ve solunum yolunun tıkalı olduğunu fark etti.
HAYATINI KURTARDI
Bunun üzerine çevredekilerden kalem ya da benzeri bir cisim istedi. Hurshıdbek Olımjonov'un nefes almakta zorluk çektiğini anlayan trafik polisi, kalem ve el yardımıyla sürücünün çenesini açtı. Polis, solunum yolunu tıkayan dilin pozisyonunu normale döndürdü. Böylece solunum yolundaki tıkanıklık giderilerek sürücünün nefes alması ve hayati fonksiyonlarının normale dönmesi sağlandı.
SÜRÜCÜNÜN TEKRAR NEFES ALDIĞI ANLAR KAMERADA
Sürücünün yeniden nefes aldığı anlar ise kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Hurshıdbek Olımjonov, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.