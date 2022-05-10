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Haberler Galeri Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

Türkiye bu vahşi cinayetin etkisinden uzun süre çıkamadı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla sokak ortasında canice katleden Can Göktuğ Boz'a kadınların sokakta yürüyebilme hakkına sahip olduğunun altı çizilerek verilen cezada "tasarlayarak öldürme" suçundan karar verilmemesine acılı aile ve Bakanlık itiraz etti. "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçti" denilerek 'tasarlama' suçunun oluştuğu belirtilirken dikkat çeken bir talep de caninin avukatından geldi. Genç mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un avukatı, adeta müvekkiline güvenmediğinin sinyallerini vererek, "Müvekkilimizce başkalarının yaşam hakkına dönük müdahalelerin yaşanmaması için cezaevinde gerekli önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:20
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Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un 9 Kasım 2021 günü Ataşehir'de sokak ortasında acımasızca katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne dair "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 sene hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırılan Boz'un cezasına itiraz edildi.

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Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

"BIÇAĞIN VAHİM NİTELİĞİ NAZARA ALINMALI"

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verdiği cezada 'tasarlayarak öldürme' suçundan hüküm kurmayınca Cengiz ailesi avukatlarıyla itiraz etti.

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Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

Can Göktuğ Boz'un sokakta bir kadın aradığı, görünmemek için saklandığı, bir müddet arkasından yürüdüğü şeklindeki ifadesi hatırlatılarak suçta 'tasarlama' olgusu oluştuğu kaydedildi. "Mahkeme ceza verirken suçta kullandığı bıçağın vahim niteliği nazara alınarak artırım yapılmalıydı. Adli para cezası da düşük belirlendi" denildi.

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Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

"KILICINI ÇANTASINA KOYARAK PUSUDA BEKLEDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise yine Cengiz ailesi gibi sanığın korkunç ifadesine vurgu yaptı.

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Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

Can Göktuğ Boz'un o gün birisini öldürmeye karar verdiğini, kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçtiği anlatılan dilekçede, "Samuray kılıcını çantasına koyarak pusuda bekledi" ifadelerine yer verildi. Boz'un olaydan önce internetten çok sayıda kesici delici alet, kılıç, bıçak satın aldığı ve böylelikle 'tasarlama' suçunun oluştuğu kaydedildi.