Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un cezasına Başak Cengiz’in ailesinden itiraz! Boz’un avukatından şoke talep

Türkiye bu vahşi cinayetin etkisinden uzun süre çıkamadı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla sokak ortasında canice katleden Can Göktuğ Boz'a kadınların sokakta yürüyebilme hakkına sahip olduğunun altı çizilerek verilen cezada "tasarlayarak öldürme" suçundan karar verilmemesine acılı aile ve Bakanlık itiraz etti. "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçti" denilerek 'tasarlama' suçunun oluştuğu belirtilirken dikkat çeken bir talep de caninin avukatından geldi. Genç mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un avukatı, adeta müvekkiline güvenmediğinin sinyallerini vererek, "Müvekkilimizce başkalarının yaşam hakkına dönük müdahalelerin yaşanmaması için cezaevinde gerekli önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.