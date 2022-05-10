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İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

İstanbul Beyoğlu'nda 28 yaşındaki bir genç yolda karşılaştığı kişinin cep telefonunu elinden alınca ortalık karıştı. Çıkan kavga sonucunda şahsın arkadaşları tarafından önce dövüldü peşinden de kalbinden bıçaklandı. Korkunç cinayet olay yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, yaralı olarak metrelerce koştuktan sonra bayılan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:13
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İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

Olay, önceki dün sabah saat 08.00 sularında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde gerçekleşti.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

Edinilen bilgiye göre sabah sularında arkadaşlarının yanına giden 37 yaşındaki Faruk A., yolda karşılaştığı 28 yaşındaki Samet Civelek'i cep telefonunu çalmakla suçladı.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

İddiaya göre Civelek, aniden Faruk A.'nın cep telefonunu alınca aralarında gerginlik yaşandı.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

O sırada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.'nın arkadaşları Tuncay B. (38) ile İbrahim B. (37) ile Civelek arasında kavga çıktı.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

Dakikalarca devam eden kavgada 3 kişi, kaçan Civelek'i bir müddet peşinden kovaladı.