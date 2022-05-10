İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet kamerada! Önce dövdü sonra kalbine sapladı

İstanbul Beyoğlu'nda 28 yaşındaki bir genç yolda karşılaştığı kişinin cep telefonunu elinden alınca ortalık karıştı. Çıkan kavga sonucunda şahsın arkadaşları tarafından önce dövüldü peşinden de kalbinden bıçaklandı. Korkunç cinayet olay yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, yaralı olarak metrelerce koştuktan sonra bayılan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL