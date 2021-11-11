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Haberler Galeri Adana'da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

Adana'da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

Adana'daki bir sulama kanalında çubal içinde erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri çuvalı kanaldan çıkardıklarında şaşkına döndü. Erkek cesedi boğazı kesilmiş ve ayaklarına taş bağlanarak kanal atılmış. Ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:22
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Adana’da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

Adana'da sulama kanalında çuvalda erkek cesedi bulundu. Boğazında kesik olduğu ve ayaklarına da taş bağlandığı belirlenen ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adana’da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde narenciye bahçesinde bekçilik yapan bir kişi, saat 12.00 sıralarında, sulama kanalında ceset bulunan çuval gördü.

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Adana’da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri 30 yaşlarında erkeğe ait cesedi sudan çıkarttı.

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Adana’da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

Yapılan çalışmada yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi.

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Adana’da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay

İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.