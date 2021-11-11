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Adana'da sulama kanalında boğazı kesilmiş bir ceset bulundu! İşte görenleri şoke eden 2 detay
Adana'daki bir sulama kanalında çubal içinde erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri çuvalı kanaldan çıkardıklarında şaşkına döndü. Erkek cesedi boğazı kesilmiş ve ayaklarına taş bağlanarak kanal atılmış. Ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:54Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:22