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Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, önünde temel kazısı sırasında toprak kayması yaşanan 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:00
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Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

Kışla Mahallesi Yeşilyazı Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki 6'şar katlı 2 binanın çevresinde toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle binalarda çatlaklar oluştu, çevredeki yolun altı boşaldı.

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Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bina çevresine şerit çekti, 2 binada oturan vatandaşları tahliye etti.

Binayı boşaltanlardan Salih Er, geceyi akrabalarının yanında geçirdiklerini söyledi.

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Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

Geçen cuma günü evlerinin önündeki arsada inşaat için temel kazısına başlandığını belirten Er, "O akşam evin önünde çatlaklar oluştu. Yoldaki asfaltta çatlaklar oluştu. Önlem amaçlı kazık diktiler ama hiçbir işe yaramadı. Şu an ev hala kayıyor." dedi.

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Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

Son 2 gündür kaymanın arttığını, bina sakinlerinin tedirgin olduğu için ilgili yerlere başvurduklarını ifade eden Er, yetkililerden yardım istedi.

Tahliye edilen vatandaşlardan Hasine Coşkun ise 6 ay önce İstanbul'dan emekli olup memleketine taşındığını dile getirdi.

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Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

Coşkun, "İnşaat başladığında hafif hafif kaldırım kayması, yandaki binanın altının kayması ile başladı. Biz de hafif bir sallantı hissettik. Biz evde bir zarar görmedik. Ama çıkartıldık." diye konuştu.

Bu arada, her iki binada da ilgili kurumların ekipleri inceleme yapıyor.