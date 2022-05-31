Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde, önünde temel kazısı sırasında toprak kayması yaşanan 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:00
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi
Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi