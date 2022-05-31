Samsun’da temel kazısında toprak kayması! İki bina tahliye edildi

Coşkun, "İnşaat başladığında hafif hafif kaldırım kayması, yandaki binanın altının kayması ile başladı. Biz de hafif bir sallantı hissettik. Biz evde bir zarar görmedik. Ama çıkartıldık." diye konuştu.

Bu arada, her iki binada da ilgili kurumların ekipleri inceleme yapıyor.