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Koca çınar İlyas dede algıcı muhalefete dersini verdi: 145 bin 300 ağaç dikildi! Neredeydi onlar?
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni ve fidan dikim törenine vatandaşlar akın etti. Muhalefet. vatandaşların mitinge zorla götürüldüğünü öne sürdü. O iddiaya en güzel cevabı 86 yaşındaki İlyas Ertürk verdi: "Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam' dedim. Erdoğan'ı çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. 3 tane ağacı bahane ederek memleketi ateş yerine çevirenler, 145 bin 300 ağaç dikildi. Neredeydi onlar? Keşke Erdoğan'a ağaç düşmanı diyenler de gelse burayı görseydi"
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:32Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:32