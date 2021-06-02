02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Samsun'da yağış nedeniyle rögarlar taşarken trafikte aksamalar yaşandı. Marmara Bölgesi'nde ise Bursa'da sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'den yapılan açıklama da birçok kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 16:50
  • 1
  • 20
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediye evleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (02.06.2021 Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde YEREL olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

  • 3
  • 20
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

METEOROLOJİ UYARDI

Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

  • 4
  • 20
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

  • 5
  • 20
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.