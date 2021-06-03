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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü

İstanbul Bayrampaşa'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı. Kağıthane'de ise asma kattan düşen bir kişi, telefondaki arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasında kayda geçti. İşte korkunç anlar...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 01:14
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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü

İstanbul Bayrampaşa'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü

Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasında kayda geçti.

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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü

İşte korkunç anlar...

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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü
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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü