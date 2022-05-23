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Haberler Galeri Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'da eğlence mekanı işleten 2014 senesi Türkiye Motodrag şampiyonu 43 yaşındaki Mustafa Adım'ın çalışanı 36 yaşındaki Yusuf Sivridağ tarafından gittiği çorbacıda silahlı saldırıya kurban gittiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kayıtlarda katil zanlısının çorbacıya girdikten sonra belindeki silahı çıkarıp Adım'a doğru art arda ateş ettiği ve araya girmek isteyenlere de silah tutması yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 14:00
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Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

1 Mayıs sabahı Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesindeki çorbacıda gerçekleşen olayda, 2014 senesi Türkiye Motodrag şampiyonu Mustafa Adım, bir grup arkadaşı ile masada otururken içeriye işlettiği eğlenme merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ girdi.

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Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivridağ tarafından göğsünden vurulan Adım, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısa süre içerisinde yakalanan Sivridağ ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mustafa Adım'ın vurulma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde Mustafa Adım'ın bir grup arkadaşı ile masada oturduğu, bu sırada içeriye giren Yusuf Sivridağ'ın içeriye girerek belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a peş peşe ateş ettiği, yaralanan Adım'ın ise can havliyle dışarıya doğru kaçtığı görülüyor.

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Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Katil zanlısının kendisine müdahale etmek isteyen bir kişiye silah doğrultması ise yine kameralar tarafından kaydedildi.