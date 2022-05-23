Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde Mustafa Adım'ın bir grup arkadaşı ile masada oturduğu, bu sırada içeriye giren Yusuf Sivridağ'ın içeriye girerek belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a peş peşe ateş ettiği, yaralanan Adım'ın ise can havliyle dışarıya doğru kaçtığı görülüyor.