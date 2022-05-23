HaberlerGaleriŞampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Konya'da eğlence mekanı işleten 2014 senesi Türkiye Motodrag şampiyonu 43 yaşındaki Mustafa Adım'ın çalışanı 36 yaşındaki Yusuf Sivridağ tarafından gittiği çorbacıda silahlı saldırıya kurban gittiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kayıtlarda katil zanlısının çorbacıya girdikten sonra belindeki silahı çıkarıp Adım'a doğru art arda ateş ettiği ve araya girmek isteyenlere de silah tutması yer alıyor.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 14:00Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 14:00