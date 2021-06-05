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5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri
Dünya Çevre Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Doğanın korunmasının tercih değil bir zorunluluk olduğuna işaret edilen Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran'da idrak ediliyor. Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar insanlık için bir tehdit oluşturmaktadır. Dünya Çevre Günü'ne özel en güzel ve anlamlı mesajları sayfamızda derledik. İşte 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:36
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