05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

Dünya Çevre Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Doğanın korunmasının tercih değil bir zorunluluk olduğuna işaret edilen Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran'da idrak ediliyor. Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar insanlık için bir tehdit oluşturmaktadır. Dünya Çevre Günü'ne özel en güzel ve anlamlı mesajları sayfamızda derledik. İşte 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:36
  • 1
  • 18
5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

Çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması konusuna işaret edilen Dünya Çevre Günü bugün idrak ediliyor. Dünya Çevre Günü'nün gelmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırıyor. İşte 5 Haziran'a özel en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

* Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!" (Nazim Hikmet)

* "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

  • 3
  • 18
5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

* "Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar." (Goethe)

  • 4
  • 18
5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

* "Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır." (Mary Mellor)

* "İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."

  • 5
  • 18
5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

* "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)

* "Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur."