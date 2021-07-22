22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen ziyaretçiler suya girip, gölün eşsiz güzelliğini izledi. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

Giriş Tarihi: 22.07.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 14:47
  • 1
  • 12
Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

  • 3
  • 12
Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.

  • 4
  • 12
Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER
Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

  • 5
  • 12
Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN