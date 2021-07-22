Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler! İstenmeyen görüntüler

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.