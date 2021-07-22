22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

BİM'de bu hafta neler var? Cuma indirimleri heyecanla beklenen BİM marketlerin 23 Temmuz kataloğu yayımlandı. Televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, scooter, cam ankastre set, drone, kablolu kafabantlı kulaklık, bluetooth kulak içi kulaklık gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 23 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021 17:26
  • 1
  • 21
BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

BİM'de cuma günü hangi ürünler olacak? BİM marketlerin 23 Temmuz indirimlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM müşterilerinin yakından takip ettiği cuma kampanyalarını sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli? Cuma günü kampanyaları neler? İşte 23 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon
• Wifi
• 2 USB
• 2 HDMI
• Dahili Uydu Alıcısı

Buzdolabı
• Dondurucu bölmesi 71 L
• Soğutucu bölmesi 245 L

  • 3
  • 21
BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları

Maxi Scooter
• Direksiyon yüksekliği x3 kademeli olarak ayarlanabilir
• Katlanabilir

Cam Ankastre Set

  • 4
  • 21
BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Drone
• Havada sabitleme özelliği
• Wifi kablosuz bağlantı

Kablolu Kafabantlı Kulaklık Fs26
• Müzik ve arama kontrolü
• Yüksek kaliteli stereo ses

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
• Bluetooth: V5.0
• Ses seviyesi: 110 dB (1 kH)

  • 5
  • 21
BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Smartfit Akıllı Bileklik
• Mesaj bildirimi
• Kat edilen mesafe

Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı
• 440 C çelik
• Özel tasarım kılıfı

İkili Tava Seti
• ~ 20-26 cm
• Soft touch kulplar

Renkli Çelik Termos
• 500 ml