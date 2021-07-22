BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

BİM'de bu hafta neler var? Cuma indirimleri heyecanla beklenen BİM marketlerin 23 Temmuz kataloğu yayımlandı. Televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, scooter, cam ankastre set, drone, kablolu kafabantlı kulaklık, bluetooth kulak içi kulaklık gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 23 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...