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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendiği dansözlü partiler kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 10:29
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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

DANSÖZLÜ YAT VE TEKNE PARTİLERİ HIZ KESMİYOR

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu.