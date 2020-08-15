İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Yatlar gece kulübüne döndü!

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendiği dansözlü partiler kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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