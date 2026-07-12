Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar, Sakarya'nın coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel tatlarıyla festivalin en yoğun ilgi gören durakları arasında yer aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl ilk kez Sakarya'da düzenlenen ayağı, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kentin zengin gastronomi mirasını da ziyaretçilerle buluşturdu.

Et yemeklerinden hamur işlerine, tatlılardan süt ürünlerine uzanan bu zengin mutfak kültürü, Lezzet Noktaları aracılığıyla ziyaretçilere yalnızca yöresel tatları değil, şehrin kültürel hafızasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini de deneyimleme fırsatı sunuyor.

Gastronomi duraklarında yaşanan hareketlilik hem yerel işletmelere hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyor. Karadeniz, Marmara, Balkan ve Kafkas kültürlerinin yüzyıllardır aynı coğrafyada buluştuğu Sakarya, zengin göç geçmişinin izlerini mutfağına da taşıyor.

Festival boyunca coğrafi işaretli Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Kazımpaşa Köftesi, Dartılı Keşkek, Boşnak Böreği, Mancarlı Pide, Çerkez Tavuğu ve daha birçok yöresel lezzet ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Sakarya'nın henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş çok sayıda geleneksel ürüne sahip olduğunu vurgulayan Başaran, evlerde yaşatılan tariflerin restoranlarda sunulmasının gastronomi turizmi açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi.

Adapazarı'nın tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Başaran, göçlerle şekillenen bu çok kültürlü yapının mutfağa büyük zenginlik kattığını ifade etti.

Festivalin ev sahibi şefi ve araştırmacısı Vedat Başaran, Sakarya mutfağının yalnızca Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı'ndan ibaret olmadığını, farklı coğrafyalardan gelen toplulukların oluşturduğu güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi.

Sakarya'yı ziyaret edenlere coğrafi işaretli Islama Köfte'yi, çarşı kültürünün önemli temsilcileri olan çorbacıları ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nı tavsiye eden Başaran, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan Lezzet Noktalarının yalnızca restoranları değil, üreticileri, kooperatifleri ve yerel işletmeleri de desteklediğini söyledi.

Gastronominin doğru planlandığında üreticiden esnafa kadar tüm ekosistemi güçlendirdiğini ifade eden Başaran, yerel ürünlerin öne çıkarılmasının geleneksel tariflerin korunmasına katkı sunduğunu belirterek, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin gastronomi potansiyelini görünür kılan önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.