Sakarya'nın yöresel tatları vitrine çıktı! 50 Lezzet Noktası'na festivalde yoğun ilgi
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali, kentin köklü mutfak mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 50 restoranda Islama Köfte'den Adapazarı Kabak Tatlısı'na, Çerkez Tavuğu'ndan Dartılı Keşkek'e uzanan yöresel lezzetler büyük ilgi gördü.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl ilk kez Sakarya'da düzenlenen ayağı, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kentin zengin gastronomi mirasını da ziyaretçilerle buluşturdu.
Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar, Sakarya'nın coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel tatlarıyla festivalin en yoğun ilgi gören durakları arasında yer aldı.
LEZZET NOKTALARINA YOĞUN İLGİ
Festival boyunca coğrafi işaretli Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Kazımpaşa Köftesi, Dartılı Keşkek, Boşnak Böreği, Mancarlı Pide, Çerkez Tavuğu ve daha birçok yöresel lezzet ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Gastronomi duraklarında yaşanan hareketlilik hem yerel işletmelere hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyor. Karadeniz, Marmara, Balkan ve Kafkas kültürlerinin yüzyıllardır aynı coğrafyada buluştuğu Sakarya, zengin göç geçmişinin izlerini mutfağına da taşıyor.
Et yemeklerinden hamur işlerine, tatlılardan süt ürünlerine uzanan bu zengin mutfak kültürü, Lezzet Noktaları aracılığıyla ziyaretçilere yalnızca yöresel tatları değil, şehrin kültürel hafızasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini de deneyimleme fırsatı sunuyor.
"SAKARYA TÜRKİYE'NİN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"
Festivalin ev sahibi şefi ve araştırmacısı Vedat Başaran, Sakarya mutfağının yalnızca Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı'ndan ibaret olmadığını, farklı coğrafyalardan gelen toplulukların oluşturduğu güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi.
Adapazarı'nın tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Başaran, göçlerle şekillenen bu çok kültürlü yapının mutfağa büyük zenginlik kattığını ifade etti.
Sakarya'nın henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş çok sayıda geleneksel ürüne sahip olduğunu vurgulayan Başaran, evlerde yaşatılan tariflerin restoranlarda sunulmasının gastronomi turizmi açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi.
Sakarya'yı ziyaret edenlere coğrafi işaretli Islama Köfte'yi, çarşı kültürünün önemli temsilcileri olan çorbacıları ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nı tavsiye eden Başaran, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan Lezzet Noktalarının yalnızca restoranları değil, üreticileri, kooperatifleri ve yerel işletmeleri de desteklediğini söyledi.
Gastronominin doğru planlandığında üreticiden esnafa kadar tüm ekosistemi güçlendirdiğini ifade eden Başaran, yerel ürünlerin öne çıkarılmasının geleneksel tariflerin korunmasına katkı sunduğunu belirterek, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin gastronomi potansiyelini görünür kılan önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.
"SAKARYA'NIN HER SOFRASI FARKLI BİR KÜLTÜRÜN HİKAYESİNİ ANLATIYOR"
Akademisyen ve yemek kültürü yazarı Kübra Sultan Yüzüncüyıl ise Sakarya'nın farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu önemli gastronomi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Türkmenlerden Çerkeslere, Gürcülerden Balkan göçmenlerine kadar birçok kültürün Sakarya mutfağına iz bıraktığını belirten Yüzüncüyıl, bu zenginliği "Farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu bir ebru" olarak tanımladı.
Kente gelen ziyaretçilere Adapazarı Yoğurtlusu, Ceviz Ezmesi ve coğrafi işaretli Dartılı Keşkek'i öneren Yüzüncüyıl, Lezzet Noktası Projesi'nin yalnızca restoranları değil, yerel hafızayı ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri de görünür kıldığını söyledi.