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Haberler Galeri İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kaldığı otelden aşağı düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada genç kadının gerçek kimliği belirlendi. Ölen kişinin 24 yaşındaki Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu anlaşıldı. Ayrıca Olfirenko'nun ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Olifrenko'nun sendeleyerek yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan F.K. emniyetteki ifadesinde; "Dışarda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı bende peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürülmüştü. F.K. işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.07.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 10:32
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İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de yaşanan olay, önceki gün gece saat 01.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi.

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İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde Aleksandra V. adına kayıtla otele giriş yaptığı öğrenilen Rus uyruklu kadının gerçek kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı.

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İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.