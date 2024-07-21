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Sahte CEO'dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

Kendisini uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su ve Galatasaray üyesi olarak tanıtarak güven sağlamaya çalışan ve bu yöntemle aralarında polis, emniyet müdürü, savcı gibi farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dolandıran Murat Ş. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ucuz araç alma vaadi ile milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 07:27 Güncelleme: 21.07.2024 07:28
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Sahte CEO’dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

GS'li eski futbolcu Vedat İnceefe'yi de ağına düşüren, onlarca GS'li futbolcu ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sahte CEO’dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

İddialara göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi.

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Sahte CEO’dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı.

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Sahte CEO’dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

Sabah'ın haberine göre ikna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Murat Ş. ise onu her seferinde farklı bahanelerle oyaladı. Mağdur polis, araştırma yapınca acı gerçekle yüzleşti.

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Sahte CEO’dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

AĞINA DÜŞÜRDÜ
Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.

Mağdurlardan birinin de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan polisin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.