Sahte CEO'dan milyonluk vurgun! Galatasaray üyesi olarak tanıttı polis savcı kim varsa dolandırdı

Kendisini uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su ve Galatasaray üyesi olarak tanıtarak güven sağlamaya çalışan ve bu yöntemle aralarında polis, emniyet müdürü, savcı gibi farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dolandıran Murat Ş. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ucuz araç alma vaadi ile milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.