21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

Global Firepower'ın 2024 yılı verilerine göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu. 145 ülkenin değerlendirildiği listede dikkat çeken gelişmelerden biri de Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği yükseliş oldu. Geçen yıla göre iki sıra birden yükselen Türk Hava Kuvvetleri, modernizasyon atağını tescillemiş oldu. Global Firepower, listeyi hazırlarken avcı uçaklarından askeri nakliye uçaklarına, eğitim uçaklarından özel harekat uçaklarına kadar geniş bir yelpazede faktörü göz önünde bulunduruyor.

Giriş: 21.07.2024 10:51
  • 1
  • 51
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

Yaptığı stratejik hamleler ve modernizasyon atılımlarıyla dikkat çeken Türk Hava Kuvvetleri, küresel sıralamada önemli bir ilerleme kaydetti. Peki Türkiye, 145 ülke arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

  • 2
  • 51
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

50-Özbekistan

  • 3
  • 51
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

49-Güney Afrika

  • 4
  • 51
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

48-Filipinler

  • 5
  • 51
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

47-İsveç