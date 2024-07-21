Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 145 ülke arasında zirveye kapak attı!

Global Firepower'ın 2024 yılı verilerine göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu. 145 ülkenin değerlendirildiği listede dikkat çeken gelişmelerden biri de Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği yükseliş oldu. Geçen yıla göre iki sıra birden yükselen Türk Hava Kuvvetleri, modernizasyon atağını tescillemiş oldu. Global Firepower, listeyi hazırlarken avcı uçaklarından askeri nakliye uçaklarına, eğitim uçaklarından özel harekat uçaklarına kadar geniş bir yelpazede faktörü göz önünde bulunduruyor.