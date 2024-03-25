25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan 37 yaşındaki Betül S.'nin, eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olan zanlının ifadesinde, eski sevgilisinin bir süre yanında yardımcılığını yaptığını iddia ederek ''Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim.'' dediği öğrenildi.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:33
  • 1
  • 7
Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi'nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Zanlının, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

  • 2
  • 7
Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Betül S.'yi, adliyedeki avukat lokalinde otururken yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, Sarıçam ilçesindeki evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kurum kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda adli evrak ele geçirdi.

  • 3
  • 7
Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

KENDİNİ KAMU VE İCRA AVUKATI OLARAK TANITMIŞ

Emniyete götürülen zanlının, kendini kamu ve icra avukatı olarak tanıtıp, DSİ'ye ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icralık araçları ucuz yolla satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

  • 4
  • 7
Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

Betül. S.'nin polisin tespitine göre 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Öte yandan şüphelinin, güvenini kazandığı kişilere kıyafet, takı ve ziynet eşyası aldırdığı iddia edildi.

  • 5
  • 7
Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

ESKİ AVUKAT SEVGİLİSİNE ÖZENMİŞ

Betül S.'nin ifadesinde, eski sevgilisinin avukat olduğunu öne sürerek, "Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim." dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık", "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.