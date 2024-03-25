Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş

Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan 37 yaşındaki Betül S.'nin, eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olan zanlının ifadesinde, eski sevgilisinin bir süre yanında yardımcılığını yaptığını iddia ederek ''Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim.'' dediği öğrenildi.

ahaber.com.tr DHA Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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