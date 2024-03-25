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Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! İfadesi ortaya çıktı | Bakın kime özenmiş
Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan 37 yaşındaki Betül S.'nin, eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olan zanlının ifadesinde, eski sevgilisinin bir süre yanında yardımcılığını yaptığını iddia ederek ''Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim.'' dediği öğrenildi.
ahaber.com.trDHA
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:33Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:33