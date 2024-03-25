Patates ve Soğan Tehlikesi! Uzmanlar Uyardı: Ailenizi Zehirlemeyin!

2. Saklama Ortamı: Patatesler kesinlikle neme ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Uzun süre saklamak için ideal koşullar, serin ve güneş görmeyen bir ortamdır. Buzdolabı, patatesler için uygun bir saklama ortamı değildir, çünkü buzdolabının sıcaklığı patatesler için uygun değildir (+4 derece). Patatesleri saklamak için sepet veya çuval tercih edilebilir. Eğer bu malzemeler yoksa, nemsiz ve temiz bir kutu da kullanılabilir.