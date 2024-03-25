25 Mart 2024, Pazartesi
Patates ve Soğan Tehlikesi! Uzmanlar Uyardı: Ailenizi Zehirlemeyin!
Artık evlerimizde sıkça yan yana bulunan patates ve soğanı ayrı saklamak gerektiğine dair bir uyarı var! Bu iki besin maddesi bir arada saklandığında, ciddi sağlık riskleri oluşturabilecek bir kimyasal reaksiyona neden olabilirler. Uzmanlar, patates ve soğanın birlikte saklanmasının zararlı olabileceğini belirtiyor ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:30
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7