Sahipsiz pitbull dehşeti! Keçi yavrusunu kaçırıp yediler

Manavgat Belediyesi Barınak görevlileriyle birlikte koyun ve keçilerin otlatıldığı bölgeye gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, tersane içerisinde ve çevresinde başıboş gezen 3 adet pitbullu yakaladı. Yakalanan pitbullar barınak görevlileri tarafından kısırlaştırılmak ve diğer işlemleri için barınağa götürüldü. Yapılan ihbara rağmen gerekli idari para cezasını uygulamakla yükümlü Tarım İlçe Müdürlüğü görevlilerinin olay yerine gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.