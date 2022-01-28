28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

Hemşire Şebnem Köker'i Kadıköy'de kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiası ile hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın yargılanması başladı. Mahkemede zanlı Bayhan olay gecesine dair ayrıntıları anlattı. Evlat acısı yaşayan baba Abdullah Köker, gözyaşlarıyla zanlının yalan söylediğini, kızının cinayete kurban gittiği belirterek zanlıya isyan etti.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:33
  • 1
  • 26
Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 6 Haziran 2021'de meydana gelen olayda İzmir'de bir hastanede hemşirelik yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Sevgilisi Timuçin Bayhan ile pansiyonda kalan genç kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyonun üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Olayın intihar mı olduğu yoksa genç kadının bir cinayete mi kurban gittiği soruları akıllarda dolaşmaya başlarken gözaltına alınan Bayhan, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Timuçin Bayhan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

  • 3
  • 26
Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Abdullah Köker ve sanık Timuçin Bayhan katılırken taraf avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

  • 4
  • 26
Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

SEVGİLİSİ EVLİYMİŞ!

Duruşmada sanık Bayhan, kimlik tespiti sırasında evli ve üniversite mezunu olduğunu, kaptanlık yaptığını, aylık gelirininse 5 bin dolar olduğunu söylemesinin ardından savunmasını yaptı. Sanık savunmasında 'Maktulü ben öldürmedim. Darp etmedim. Biz Kasım 2020'de sosyal medyada tanıştık. Olaydan önce Antalya'da tatil yapmıştık. Sonra maktul İstanbul'a geldi. İlk gün bir sıkıntımı yoktu, aparta gittik. Ertesi gün gittiğimiz restoranda tartıştık. Ben başka erkeklerle konuştuğunu görünce kızdım. Olay günü maktul 'Gidiyim mi kalayım' dedi. Ben de kalmasını isteyince kendisi biletini uzattı.

  • 5
  • 26
Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

"EŞİMLE KONUŞUNCA KIZDI"

Eşimle konuşunca bana kızdı. Sahile gitmek istedi. Aradığımda telefonu meşguldü. Odaya geldiğindeyse telefonu denize düşürdüğünü söyledi. Sonrasında aramaya gittik ama bulamadık. Sonra onu otele dönmeye ikna ettim'