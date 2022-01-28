Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti

SEVGİLİSİ EVLİYMİŞ!

Duruşmada sanık Bayhan, kimlik tespiti sırasında evli ve üniversite mezunu olduğunu, kaptanlık yaptığını, aylık gelirininse 5 bin dolar olduğunu söylemesinin ardından savunmasını yaptı. Sanık savunmasında 'Maktulü ben öldürmedim. Darp etmedim. Biz Kasım 2020'de sosyal medyada tanıştık. Olaydan önce Antalya'da tatil yapmıştık. Sonra maktul İstanbul'a geldi. İlk gün bir sıkıntımı yoktu, aparta gittik. Ertesi gün gittiğimiz restoranda tartıştık. Ben başka erkeklerle konuştuğunu görünce kızdım. Olay günü maktul 'Gidiyim mi kalayım' dedi. Ben de kalmasını isteyince kendisi biletini uzattı.