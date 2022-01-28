28 Ocak 2022, Cuma
Hemşire Şebnem Köker öldü mü öldürüldü mü? Acılı baba o sözlere isyan etti
Hemşire Şebnem Köker'i Kadıköy'de kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiası ile hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın yargılanması başladı. Mahkemede zanlı Bayhan olay gecesine dair ayrıntıları anlattı. Evlat acısı yaşayan baba Abdullah Köker, gözyaşlarıyla zanlının yalan söylediğini, kızının cinayete kurban gittiği belirterek zanlıya isyan etti.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:33
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