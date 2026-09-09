Sahilde çekirdek keyfi pahalıya patladı! Kabuklarını yere attı, faturası ağır oldu

İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyip kabuklarını yere atan kişiye 8 bin 687 TL idari para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen atıklardan oluşan "sanat eseri" ise farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. SAHİLDE ÇEKİRDEK KEYFİ 8 BİN 687 TL'YE PATLADI Belediye zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan bir kişiye 8 bin 687 TL idari para cezası uyguladı.

Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşturulan alan ise çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "sanat eseri" göndermesiyle 7 gün boyunca sahilde sergilendi. Serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

ÇEVREYİ KİRLETENE 8 BİN 687 TL CEZA İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirtti.

Çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Dönmez, kent genelinde yapılan kontrollerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

"İSKENDERUN HEPİMİZİN" MESAJI İskenderun'un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.