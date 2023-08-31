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Haberler Galeri Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir kişi çok sevdiği Watusi boğasını her gittiği yere yanında götürürken, yoldan geçenler ikiliyi görünce şaşkına dönüyor. Arabasının yan koltuğunu boğa için özel hazırlatan bu kişiyi en sonunda polis ekipleri çevirip uyardı.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 15:37
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Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

ABD'nin Nebraska eyaletinde herkesi şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

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Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Otoyolda ilerleyen aracı görenler otomobile dönüp bir daha baktı. Sebebi ise oldukça ilginç.

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Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Nebraska'da yaşayan bir kişi arabasında şoför koltuğunun yanındaki koltuğu Watusi boğasına ayırdı.

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Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Arabanın üstünü ve kapısı kesen bu kişi boğası için özel bir bölüm hazırladı.

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Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Yaşlı adam her gittiği yere boğasını da götürürken, polis ekipleri aldıkları ihbar sonrası arabayı durdurdu.