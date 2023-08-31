31 Ağustos 2023, Perşembe
İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı
İstanbul Ataköy'de önceki akşam S.C. adlı 3 yaşındaki kız çocuğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Minik kızın bakıcısını darp edip elinden alarak kaçan 3 şüpheli, henüz parayı isteyemeden 7 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla Kağıthane'de saklandıkları evde yakalandı.
Giriş Tarihi: 31.08.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 13:35
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