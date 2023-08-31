İstanbul’da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

İstanbul Bakırköy'e bağlı Ataköy'de önceki gün akşam saat 19.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ataköy 5. Kısım çarşı mevkiinde bakıcısı tarafından anne ve babasının sahibi olduğu ve bulunduğu kafeye götürülen 3 yaşındaki Su Ç., fidyeciler tarafından bakıcısı dövülüp elinden alınarak kaçırıldı.