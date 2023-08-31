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İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

İstanbul Ataköy'de önceki akşam S.C. adlı 3 yaşındaki kız çocuğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Minik kızın bakıcısını darp edip elinden alarak kaçan 3 şüpheli, henüz parayı isteyemeden 7 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla Kağıthane'de saklandıkları evde yakalandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 13:35
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İstanbul’da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

İstanbul Bakırköy'e bağlı Ataköy'de önceki gün akşam saat 19.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ataköy 5. Kısım çarşı mevkiinde bakıcısı tarafından anne ve babasının sahibi olduğu ve bulunduğu kafeye götürülen 3 yaşındaki Su Ç., fidyeciler tarafından bakıcısı dövülüp elinden alınarak kaçırıldı.

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İstanbul’da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

İddiaya göre anne B.C. çocuğuyla kafede bir süre vakit geçirdikten sonra bakıcısı Ruqsat J. ile eve gönderdi. Bir süre sonra telefonla arayan bakıcı beni dövüp kızı kaçırdılar dedi.

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İstanbul’da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

Anne B.C. ve baba O. C., gözyaşları içerisinde soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalara başladı. Bakıcı Ruqsat J. ifadesinde maskeli bir adam geldi kafama sert bir cisimle vurdu çocuğu kucağımdan alıp kaçırdı dedi.

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İstanbul’da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

OPERASYONLA YAKALANDILAR
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri küçük kızı kurtarmak için tam bir seferberlik başlattı. 9 ayrı adrese baskın yapan ekipler süphelileri operasyonla Kağıthane'de bir evde yakaladı.

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İstanbul’da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

3 Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan S. bebek de polis kontrolünde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ettirildi.