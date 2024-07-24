Mardin'de lohusa eşini vahşice katletti! Katilin ifadesi kan dondurdu
Mardin'de korkunç bir olay meydana geldi. 25 yaşındaki Vatfa Ecevit lohusa döneminde eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet Şiyar Ecevit, eşini hastaneden taburcu olduğu gün 17 yerinden bıçaklayarak vahşice katletti.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş: 24.07.2024
15:11
Güncelleme: 24.07.2024
15:11
Mardin'de doğum yaptıktan sonra eve taburcu olan 25 yaşındaki genç kadın eşi tarafından vahşice katledildi. Cani adamın mahkemede yaptığı savunma ortaya çıktı.
LOHUSA EŞİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ Mardin'de bir kız çocuğu dünyaya getiren eşi Vatfa Ecevit'i (25), hastaneden taburcu olduğu gün 17 bıçak darbesiyle öldüren ve 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanan Mehmet Şiyar Ecevit (28), açılan davanın ilk duruşmasında "Olay günü eşimle tartıştım, sonra evden çıkıp uyuşturucu madde kullandım. Eve döndükten sonra tartışmaya devam ettik. Sonra kendimi kaybettim, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.
Olay, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Ocak'ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi.
Evine gelen Vatfa Ecevit, aynı zamanda akrabası olan eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından çıkan tartışmanın ardından defalarca bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit'in annesi de elinden yaralandı.
Çağırılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 17 bıçak darbesi olduğu belirlenen Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak dava açıldı.